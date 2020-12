Incendio forestal en San Diego obliga a 7,000 personas a evacuar sus hogares en plena navidad

Un incendio forestal bautizado como Creek Fire en el área de Camp Pendleton en San Diego ha forzado la evacuación de al menos 7,000 residentes en el sur de California justo el día de navidad.

De acuerdo con las autoridades de Cal Fire San Diego, el Creek Fire ha alcanzado un área total de 3,000 acres desde que inició la tarde del miércoles y hasta la mañana de este 24 de diciembre presenta 0% de contención, por lo que 7,000 personas fueron evacuadas de sus casas ubicadas en el lado oeste de Fallbrook.

#CreekFire on Camp Pendleton [update] Fire is 300 acres, 0% contained. Significant new evacuation orders for 7,000 residents on west side of Fallbrook (roughly south of Main Ave/S. Mission Rd). Please visit https://t.co/kFNyPzwgZX for the latest info. pic.twitter.com/TeoHoFSsNz

Las autoridades informaron que establecieron un refugio en Fallbrook High School ubicado en el 2400 S Stage Coach Lane, para todos aquellos que no tenga a donde ir.

La última actualización del condado mantiene la orden de evacuación para algunas áreas mientras que puso otras en alerta. Si necesita consultar el área de evacuación, revise este enlace con un mapa interactivo y actualizado por el condado de San Diego.

#CreekIC (Update) Some Evacuation Orders have been modified to Evacuation Warnings. Dark colored boxes are still in an Evacuation Order. The purple outline has been reduced to an Evacuation Warning. https://t.co/rbz5QbaRLs pic.twitter.com/yvLBzAU8gu

— North County Fire (@NorthCountyFire) December 24, 2020