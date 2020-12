Autoridades creen haber hallado restos humanos en la explosión en Nashville

WASHINGTON – Las autoridades en Nashville, en Tennessee, han encontrado lo que creen que son restos humanos cerca del lugar de la explosión que sacudió a primera hora de este viernes el centro de la ciudad, dijo a la prensa el jefe de la policía local, John Drake.

“Hemos encontrado tejido que creemos que podrían ser restos, pero lo examinaremos y les informaremos en el momento adecuado”, indicó ese funcionario policial.

Drake rechazó precisar si esos restos podrían proceder de alguien que hubiera estado dentro de la autocaravana que explotó este viernes, y dejó tres heridos leves, además de decenas de establecimientos dañados, cristales rotos y árboles caídos.

Las autoridades aún no han señalado a un responsable, aunque varias personas fueron interrogadas en la estación de Policía de Nashville, la capital del estado de Tennessee.

Poco antes de las 06.00 hora local (12.00 GMT), la Policía respondió a una llamada que alertaba de disparos en la zona; pero, una vez que llegaron allí no vieron ningún signo de un tiroteo y se dieron cuenta de que había un vehículo sospechoso que estaba aparcado enfrente de un edificio de la empresa de telecomunicaciones AT&T.

Ese vehículo tenía una grabación que avisaba que “una bomba explotaría en los próximos 15 minutos”, indicó Drake durante otra rueda de prensa este viernes.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020