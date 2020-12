Santa en problemas: Bomberos de Sacramento rescatan a hombre que quedó enredado en el tendido eléctrico

Un hombre que planeaba hacer una espectacular entrada a un vecindario de Rio Linda, California en el condado de Sacramento terminó enredado con las líneas de distribución eléctrica, forzando un rescate del Departamento de Bomberos de la ciudad.

Con un espectacular video, el Departamento de Bomberos de Sacramento aseguró que rescató al Santa del tendido eléctrico sin heridas. El hombre estaba descendiendo en un lo que aparentemente era un parapente que quedó enredado entre los cables de alta tensión.

We are happy to report #Santa is uninjured and will be ready for #Christmas next week, but perhaps with a new sleigh! pic.twitter.com/muYQex4zYU

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 20, 2020