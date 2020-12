Biden exhorta a Trump a firmar el paquete de estímulo por coronavirus

El presidente electo Joe Biden pidió al presidente Trump que firme el proyecto de ley bipartidista de gastos de fin de año que proporcionaría cheques de ayuda COVID de $600 dólares a la mayoría de los estadounidenses. Trump ha exigido que los cheques se aumenten a $2,000, una propuesta demócrata que su propio partido rechazó en Nochebuena.

“Es el día después de Navidad, y millones de familias no saben si podrán llegar a fin de mes debido a la negativa del presidente Donald Trump a firmar un proyecto de ley de ayuda económica aprobado por el Congreso con una abrumadora mayoría bipartidista”, dijo Biden dijo en un comunicado el sábado.

Trump tuiteó el sábado: “Simplemente quiero que nuestra gran gente obtenga $2000, en lugar de los miserables $600 que están ahora en la factura”. Trump también indicó que quería deshacerse del “cerdo” en el proyecto de ley.

I simply want to get our great people $2000, rather than the measly $600 that is now in the bill. Also, stop the billions of dollars in “pork”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020