VIDEO: El Mencho del CJNG así va ganando la batalla por Michoacán

Sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) leyeron un mensaje en nombre de su líder, el narcotraticante Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho, el Señor de los Gallos o el Gallero para la gente de Michoacán y contra sus rivales, autodefensas del grupo de conforma Cárteles Unidos (CU) a los que acusa de ser en verdad el Cártel de Los Zetas (CDZ).

En el video aparecen varios hombres fuertemente armados con el rostro cubierto, que rodean al hombre que lee la carta a nombre del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esta guerra entre grupos criminales cobra vidas en todo el país.

El CJNG con toda libertad amenaza a los Carteles Unidos de Michoacán.

La misma libertad con la que Ovidio anda por las calles. ¿Y qué hace el @GobiernoMX para combatir el crimen organizado? pic.twitter.com/YmOblYQtto — Jalisco Rojo (@Jalisco_Rojo) January 5, 2021

“Buenas tardes a toda mi gente de Michoacán. Me dirijo a ustedes, por este medio y a los Cárteles Unidos comandados por el Abuelo Farías, Tico, Boto Paredes, Poncho Güicho y a ti Coruco, hijo de tu puta madre ya no se escondan detrás de la ciudadanía, ya no utilicen a mujeres y niños para hacer sus manifestaciones para pedir apoyo al Gobierno porque yo soy michoacano (…) no utilizo a la ciudadanía y mucho menos los expongo, como ustedes lo hacen, porque ustedes son Zetas, pero se hacen llamar Cárteles Unidos, yo se los afirmo porque en el tiempo que nos tocó estar allá en Michoacán los Zetas me invitaron a trabajar pero como yo no tengo necesidades, no me les uní, pero ustedes sí motivo por el cual inicié mi guerra con los Zetas porque a mí me gusta apoyar a la ciudadanía”, sentencia.

“Ustedes, mi gente de Michoacán, pueden investigar en todas las ciudades que tengo gente trabajando, pueden darse cuenta que la gente que ahí vive, vive tranquila y se despreocupa de secuestros, extorsión y cobro de piso”, aseguró.

“Y a ti, Coruco, tarde que temprano les voy a romper su puta madre. Aquí hay huevos y dinero. Atentamente, su amigo, el señor Mencho”, finalizó el criminal para luego los sicarios gritar: Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se trata del segundo video que el Mencho supuestamente envía en contra de Cárteles Unidos, luego de que en noviembre de 2020, se difundiera uno con contenido similar.

Y se difunde luego de que hace unos días autodefensas pidieran ayuda al Gobierno mexicano para luchar contra el Mencho, por lo cual todo indica que el Mencho, tal y como lo dice en el video más reciente va ganando la batalla por Michoacán

