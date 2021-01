VIDEO: Murió Alex Apolinario, el jugador brasileño que se desplomó en pleno partido

El brasileño Alex Apolinário, que jugaba en el Alverca, falleció este jueves por muerte cerebral a los 24 años de edad, cuatro días después de desplomarse en un partido de tercera división en el fútbol portugués.

En el impresionante video, se ve como Apolinário se desploma en pleno partido contra el União de Almeirim debido a un paro cardiorrespiratorio a los 27 minutos de juego.

La caída provocó la inmediata reacción de los compañeros y el staff, que le atendió con un desfibrilador, posteriormente fue trasladado al Hospital de Vila Franca de Xira, a unos 30 kilómetros de Lisboa.

El Alverca informó en un comunicado que el jugador falleció esta mañana en el Hospital de Vila Franca de Xira, donde permanecía ingresado desde el domingo, y que “prestará todo el apoyo necesario a sus familiares”.

El jugador, que se desempeñaba como mediocentro, llegó al fútbol portugués en la temporada 2018/2019 tras haber militado en el Cruzeiro y el Atlético Paranaense en Brasil.

O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.

Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. pic.twitter.com/arzUyICRy2

— FC Alverca (@FCAlverca) January 7, 2021