La curiosa anécdota de cómo Rafa Márquez llegó al Barcelona, contada por Joan Laporta

Rafael Márquez es uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos e hizo historia con el Barcelona, donde consiguió dos Champions League entre muchos títulos más.

Sin embargo, esto no hubiera posible de no ser por el buen ojo de Joan Laporta, expresidente del club blaugrana.

Laporta contó cómo fue el fichaje del defensa mexicano, quien no era precisamente uno de los objetivos del club, pero su precio era demasiado atractivo.

“El agente era Jorge Mendes y acabábamos de ganar las elecciones y estábamos unos cuantos haciendo una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la triple A, Ayala, Albelda y Aimar y Ayala tenía 30 años, una experiencia y una trayectoria importante por lo que costaba un dinero”, dijo Laporta en entrevista con el canal de Youtube ‘Iniestazo’.

“Y este agente (Jorge) viene y me dice felicidades presidente, tengo un central para el Barça buenísimo, Rafa Márquez y le respondí que lo conozco, es muy bueno. Jorge nos dice ‘¿Si lo traigo por cinco millones (euros) al Barça, me lo fichan?’ Yo pensé que era muy difícil que lo traiga por cinco millones pero le he dado la mano y si lo trae por cinco millones lo tenemos que fichar porque el presidente del Barcelona solo tiene una palabra y su palabra es ley”.

“Pasan dos semanas y me dice la secretaria de recepción que trae un chico y dice que tiene una reunión con usted, sin embargo, yo no había quedado con nadie pero me dijo que era alguien que venía de Mónaco y entonces empecé a ligar la historia. Entró (Jorge) y me dice: ‘Presidente, aquí tengo la carta del Mónaco que venden a Rafa Márquez por cinco millones de euros’ y se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez”, señaló.

Fui una verdadera ganga o no presi??@JoanLaportaFCB 😂😂😂😜😜😜 https://t.co/rK9coxZsrJ — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) January 11, 2021

Cabe señalar que el Mónaco había pagado al Atlas 4,5 millones de euros por Rafa Márquez en 1999; así que resultó ser una ganga para el Barcelona comprarlo por cinco en el año 2003.

Laporta actualmente busca su segundo mandato al frente del Barcelona.

