Tras lo ocurrido en el Capitolio, Bill Belichick rechaza recibir medalla presidencial otorgada por Trump

Aunque los New England Patriots no se clasificaron a los playoffs de la NFL, por primera vez en 12 temporadas, su protagonismo y presencia continua vigente al conocerse que el mandatario republicano Donald Trump planeaba otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad a su entrenador en jefe Bill Belichick, quien ha declinado la invitación.

Debido a la tensa situación política, tras los incidentes violentos en el Capitolio, y el posible juicio político al todavía mandatario estadounidense, el coach, ganador de seis anillos de Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra, no viajará a Washington para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, la distinción para un civil más alta en Estados Unidos.

“Recientemente, se me ofreció la oportunidad de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, por lo que me sentí halagado por respeto a lo que representa el honor y admiración por los destinatarios anteriores. Posteriormente, ocurrieron los trágicos hechos de la semana pasada y la decisión ha sido hecho para no seguir adelante con el premio”.

“Sobre todo, soy un ciudadano estadounidense con gran reverencia por los valores, la libertad y la democracia de nuestra nación. Sé que también represento a mi familia y al equipo de New England Patriots. Una de las cosas más gratificantes de mi carrera tuvo lugar en 2020 cuando, a través del gran liderazgo dentro de nuestro equipo, las conversaciones sobre justicia social, igualdad y derechos humanos pasaron a primer plano y se convirtieron en acciones”.

“Continuar con esos esfuerzos sin dejar de ser fiel a las personas, al equipo y al país que amo, supera los beneficios de cualquier premio individual”, sentenció Belichick en su misiva.

Donald Trump pretendía darle a Bill Belichick la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de USA. Belichick ha anunciado que no irá a Washington y no aceptará la medalla después de lo que sucedió la semana pasada en EUA 👏🏼 pic.twitter.com/UYkbTAG1Ie — Somos Pats (@PatriotsMexico) January 12, 2021

Desde inicios del mandato de Trump, es de conocimiento público la relación de entendimiento y respeto mutuo entre uno y otro. En un mitin de su campaña presidencial del 2016 en New Hampshire, Trump leyó una carta a la multitud que dijo que Belichick le envió.

“Felicitaciones por una campaña tremenda. Has lidiado con medios de comunicación increíblemente sesgados y negativos y has salido maravillosamente. Has demostrado ser el mejor competidor y luchador. Tu liderazgo es asombroso”, leyó Donald Trump.

Belichick dijo más tarde a los periodistas que escribió la carta por amistad y lealtad. “Recibí una serie de consultas relativas a una nota que le escribí a Donald. Nuestra amistad se remonta a muchos años atrás y creo que cualquiera que haya pasado más de cinco minutos conmigo sabe que no soy una persona política. Los comentarios no tienen motivaciones políticas. Tengo amistad y lealtad con Donald”, aclaró Belichick.

Recientemente, Trump ha estado seleccionando a diversas figuras deportivas y políticas para el honor. Los golfistas del Salón de la Fama Annika Sorenstam y Gary Player, junto con el fallecido jugador olímpico Babe Didrikson Zaharias, el pasado jueves, han sido galardonados con esta medalla.

Belichick ha sido miembro del Consejo de Deportes, Fitness y Nutrición del Presidente desde el 2018.

