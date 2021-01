Exfutbolista y director técnico acusa a Enrique Bonilla de extorsión

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hugo Fernández, exfutbolista y director técnico se la Liga MX, aseguró que el presidente de la liga, Enrique Bonilla, lo tiene bloqueado del futbol mexicano.

El uruguayo trabajó en varios equipos de México, pero afirma que Bonilla lo bloqueó debido a que se negó a darle dinero que el directivo le pidió. Esta situación se dio cuando el entrenador iba a llegar a los extintos Tiburones Rojos del Veracruz durante el 2008.

Hugo Fernández, de 75 años, publicó en Facebook que Bonilla le habría pedido ‘compartir una ganancia’ por su firma de contrato con los Tiburones Rojos, situación a la que se negó, y por la que el directivo habría movido sus ‘contactos’ para que no llegara al puerto.

“Quiero comentar que no estoy dirigiendo a ningún equipo porque hace más o menos 10 años, Veracruz se interesó en mis servicios y el señor Enrique Bonilla me pidió un dinero para que yo pudiera hacerlo, no se lo quise dar porque no me gusta esa clase de gente, a partir de allí no me permitía dirigir.

“Llamando al club que me quería contratar le decía a su directiva que no lo hiciera, no sé cómo tenía tanta fuerza si un equipo tenía esa intención. Me perjudicó en mi carrera y tengo gente que sabe que siempre que había un equipo que mostraba interés en mis servicios, él no lo permitía. Yo no tenía porque darle dinero, además siempre me decía que él tenía que repartir con el señor Rocha Banda y otra persona, ya diré su nombre”, escribió Hugo Fernández.