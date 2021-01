Recibí el cheque de estímulo, pero casi se fue a la basura por culpa de un sobre que no parece oficial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este miércoles llegó a mi casa la ayuda económica del Gobierno. Alfonso, el incansable empleado de correos que trabaja en nuestra colonia, puso en el buzón el sobre del Departamento del Tesoro, entre varias piezas típicas de correspondencia.

Dos horas más tarde, mi esposa se acercó a mi escritorio para mostrarme el cheque de estímulo en forma de tarjeta de débito. La pieza de correo estaba por irse a la basura -a la caja del papel reciclable para ser más exactos-, pero antes ella abrió el sobre y se llevó la sorpresa: parecía ser la ayuda económica que por tantos meses ha estado en las noticias.

Mi esposa, que es muy metódica, realizó una búsqueda en Google para asegurarse de que el material que recibimos era en efecto el famoso cheque de los $600 dólares, o en este caso $1,200 por tratarse de una pareja casada que declara impuestos conjuntos.

Mi primera reacción al ver la correspondencia es que no parecía “muy oficial”, que carecía de elementos visuales: un sobre blanco de papel delgado con una leyenda en color rojo que dice: “Not a bill or an advertisement. Important information about your Economic Impact Payment” (No es una factura ni un anuncio publicitario. Información importante acerca de su Pago de Impacto Económico).

Adentro del sobre estaba la tarjeta de débito VISA con los nombres de los beneficiarios, cuyo diseño incluye algunas estrellas sobre fondo azul, como un fragmento de la bandera de Estados Unidos. Cabe mencionar que el año pasado la ayuda económica nos llegó a nosotros vía depósito directo.

Esta es la realidad: la correspondencia no necesariamente parece “scam”, pero tampoco es súper reconocible si usted -como yo- no ha leído algún artículo o publicación donde se muestre la presentación del sobre.

Además, el logo del Departamento del Tesoro no está impreso en el sobre, sino que se observa a través de una ventana, y es tan pequeño que resulta imposible de leer. Incluso el domicilio anexo de Omaha, Nebraska, puede agregar confusión.

Entre tantas cartas que uno recibe a diario, esta con la tarjeta de débito del cheque de estímulo no se distingue por su presentación y creo que desafortunadamente no serán pocos los beneficiarios que por error se deshagan de la valiosa correspondencia.

En conclusión, si usted está esperando el cheque, mi sugerencia es poner mucha atención con el correo postal. Mi otra sugerencia es buscar la manera más inteligente de hacer rendir el dinero, que dadas las circunstancias por la pandemia, es poco. En este sitio web hay buenas ideas.

LEER MÁS:

Qué puedes hacer si no recibes tu cheque de estímulo antes de este viernes

Por qué hay millones de personas que tardarán en recibir su cheque de $600

Cómo invertir tu cheque de estímulo y ganar miles de dólares en los próximos años

Líder demócrata presiona para que se apruebe un tercer cheque de estímulo lo antes posible