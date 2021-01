Salvadoreño que asesinó a su exnovia en Los Ángeles se mató de un tiro en Dallas

El hombre hispano sospechoso de haber asesinado a tiros a una exnovia suya y madre de su hija en Los Ángeles, se suicidó cuando era perseguido por las autoridades en el estado de Texas durante el fin de semana.

La comunidad de Pacoima, un barrio al noroeste de Los Ángeles, se conmocionó cuando las autoridades dieron a conocer un video la semana pasada en el que se pudo ver cuando Hebert Nixon Flores, de 46 años, bajó de un auto, persiguió a una aterrorizada mujer de 35 años llamada Karen Ruiz y le disparó seis veces en la puerta de una casa.

La hija de ambos, de 3 años de edad, se encontraba en un auto a pocos metros del tiroteo.

De acuerdo con autoridades, Flores, originario de El Salvador, se dio un tiro cuando la Policía de Irving, asistiendo al FBI, estaba por atraparlo el sábado. El sospechoso estaba visitando a familiares en la ciudad localizada en el área de Dallas.

The Fugitive Task Force is assisting @LAPDHQ in the search for Herbert Nixon Flores, 46, a Salvadoran national, suspected of killing his former girlfriend in Pocoima in front of her 3 year old yesterday. Please call 3104776565 to claim a #reward for info leading to arrest #Wanted pic.twitter.com/zfchJ6CKPB

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 8, 2021