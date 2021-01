Santiago Ormeño confiesa que no pudo llegar a Chivas a causa de Oribe Peralta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Santiago Ormeño es uno de los jugadores a seguir en el presente torneo. En el encuentro frente a Chivas, el delantero mexicano-peruano anotó el gol de La Franja y en la temporada pasada fue el goleador del equipo.

Sin embargo, esto pudo ser muy diferente, pues en 2019 estuvo a punto de llegar al Rebaño, que en ese entonces dirigía Tomás Boy.

Ormeño confesó que de nos ser porque Oribe Peralta llegó a Chivas, él habría formado parte del equipo, pues hace casi dos años prefirió regresar a Perú y no firmar con el equipo tapatío.

“Llegué a una especie de prueba, hice pretemporada y Tomás Boy me tenía bastante en cuenta, me llegó a meter de arranque, de repente un día habló conmigo y dijo que veía difícil que me pudiera quedar, que iba a llegar Oribe Peralta y no me iba a poder quedar, agarré mis cosas y me fui a mi casa, fui con el profe Juan Reynoso a Perú y luego con él me vine para acá”, dijo en entrevista con TUDN.

Santiago Ormeño culpa a jugadores extranjeros por no haber explotado antes en el fútbol mexicano