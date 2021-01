Auckland City, campeón de Oceanía, se retira del Mundial de clubes por cuarentena en Nueva Zelanda

La FIFA anunció este viernes que Auckland City le ha comunicado que no podrá participar en la próxima edición del Mundial de clubes a causa de la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria establecida por las autoridades de su país Nueva Zelanda.

En un comunicado, la FIFA explicó que durante los últimos días ha estado en contacto permanente con el club, con la Federación Neozelandesa de Fútbol y con la Confederación de Oceanía (OFC) y que “no obstante, las medidas establecidas por las autoridades de Nueva Zelanda, aislamiento y cuarentena, prevalecen sobre las estipulaciones de la FIFA en la materia, por lo que ha sido imposible encontrar una solución satisfactoria“.

El Mundial de Clubes de la FIFA 2020 se disputará del 1 al 11 de febrero próximo en Catar y tras la retirada del Auckland City el torneo dejará de contar con una primera ronda, por lo que el Al Duhail local se estrenará en la segunda.

FIFA has today been informed by @AucklandCity_FC that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in next month's FIFA Club World Cup

👉 https://t.co/VMH1V0BM8R pic.twitter.com/Wt9utzViCk

— FIFA.com (@FIFAcom) January 15, 2021