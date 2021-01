Casi 2,000 personas perdieron la vida en una semana por el coronavirus en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles no ha tenido un respiro desde noviembre pasado con respecto a la pandemia y tan solo en una semana reportó casi 2,000 muertes a raíz de la enfermedad para sobrepasar los 13,000 fallecidos desde marzo pasado.

Autoridades del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles confirmaron el jueves la muerte de otras 287 personas en un periodo de un día, lo que elevó el total de fallecidos en el condado a 13,234 personas.

Los Angeles County Sees Nearly 2,000 COVID-19 Deaths in One Week. 287 New Deaths and 17,323 New Confirmed Cases of COVID-19 in Los Angeles County. View https://t.co/XY1jZJs9MD for more. pic.twitter.com/dK840SwKCX

— LA Public Health (@lapublichealth) January 15, 2021