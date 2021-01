Mayores de 65 años de California ahora tienen prioridad para recibir la vacuna del coronavirus

El martes el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) recomendó incluir inmediatamente a las personas mayores de 65 años e incluso aquellos menores con condiciones de salud crónicas en la lista prioritaria de vacunación, por lo que el estado de California aseguró el mismo martes que buscaría adaptarse a la medida.

Y la decisión no demoró mucho, ya que este miércoles el gobernador Gavin Newsom confirmó que se incluirá inmediatamente a todas las personas mayores de 65 años en la lista prioritaria de vacunación del estado, el cual posee cerca de 2.5 millones de dosis entre las vacunas de Pfizer y Modernas, aunque solo solo había administrado casi 800,000 a inicios de semana.

Today, we're announcing that Californians 65 and older are eligible to receive the vaccine. #EndThePandemic pic.twitter.com/PtuJKx5VcH

This week, we launched mass vaccination sites across the state.

CA is significantly increasing our efforts to get vaccines out.

“California está incrementando significativamente los esfuerzo para distribuir las vacunas. Esta semana anunciamos sitios de vacunación masivos, hoy anunciamos que los todos los californianos mayores de 65 años son elegibles para recibirla”, aseguró el gobernador en un mensaje publicado en Twitter el mediodía del miércoles.

Sin embargo, el condado de Orange, en el sur del estado no esperó la confirmación estatal y el mismo martes aseguró que seguiría la recomendación de la CDC sin esperar el visto bueno de la administración de Newsom, la cual ha recibido críticas por la lentitud en el proceso de administración de las vacunas.

Distributing #COVID19 vaccines as quickly & equitably as possible is our top priority. Individuals 65+ are now the next group eligible to start receiving vaccines.

We will continue to do everything we can to bring more vaccine into CA. #EndThePandemic

▶️ https://t.co/zXl1fCk6sC pic.twitter.com/F7CMu34bTp

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 13, 2021