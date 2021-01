Lo que sabemos del cheque de estímulo de $600 dólares anunciado por el gobernador Newsom para indocumentados

Recientemente le gobernador de California anunció su intención de enviar el cheque de estímulo de $600 dólares aproximadamente a cuatro millones de californianos que han sido excluidos de la segunda ronda de ayuda económica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que actualmente está en distribución.

La medida del estado dorado no sería la primera en su tipo, ya que al inicio de la pandemia el gobernado propuso y logró aprobar una ayuda de $500 dólares para miles de indocumentados, algo que ningún otro estado había hecho hasta el momento.

The Golden State Stimulus is $600 rapid cash to 4M working Californians who, when paired with fed stimulus, can get at least $1200 in relief in their pockets.

Our #CABudget proposals will help low-income families. #CaliforniaForAll https://t.co/hSaiwqpp0T

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) January 6, 2021