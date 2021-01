Cómo me puedo poner la vacuna del coronavirus en California si cumplo con los requisitos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El miércoles el gobernador de California, Gavin Newsom aseguró que el estado había decidido seguir la más reciente recomendación del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) e incluir a las personas mayores de 65 años en la lista prioritaria para recibir la vacuna del coronavirus.

Según datos de 2019 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, las personas mayores de 65 años representan el 14.8% de la población de California, lo que vendría siendo más de 5.8 millones de personas, aumentado drásticamente la lista de individuos que califican para recibir una dosis de las vacunas desarrolladas por Pfizer y Moderna.

CA is significantly increasing our efforts to get vaccines out. This week, we launched mass vaccination sites across the state. Today, we're announcing that Californians 65 and older are eligible to receive the vaccine.#EndThePandemic pic.twitter.com/PtuJKx5VcH — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 13, 2021

La vacuna en California ahora está disponible para personas mayores residentes de casas de enfermería y reposo, el personal de la salud de primera línea y los mayores de 65 años. Si está en ese rango de edad, esto es lo que debe hacer para obtener la vacuna, ya que no en todo el estado es igual.

Sin embargo, algo que las autoridades del estado han reiterado acerca de la vacuna es que, tanto la dosis como su administración, son gratuitas.

¿Cómo vacunarse si cumple con los requisitos?

Aunque el gobernador Gavin Newsom anunció la apertura de centros de vacunación masiva en estadios como Dodger Stadium, Padres Stadium y CalExpo, el estado no ha establecido un sistema único y ha dejado la organización de la vacunación en manos de cada condado, al igual que lo hizo con el sistema de pruebas del virus, por lo que el proceso es distinto según donde viva.

En el condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública asegura que en el caso del personal de salud, la mayoría recibiría la vacuna a través del centro médico para el que trabaja, en cambio, los residentes de casas de asilo las recibirán directamente en las instalaciones en las cuales están internados.

Sin embargo, el condado aseguró el miércoles que aún no suministrará las dosis a las personas mayores de 65 años como ordenó la gobernación argumentando que mantiene la prioridad en los trabajadores de salud y los residentes de casa de enfermería. Las autoridades del condado de San Diego también aseguraron que no están listas para incluir a ese grupo de personas.

As we near the end of Phase 1A, we can look to starting vaccinations for groups within next phase – 1B, starting with those who are 65 and older as announced by the Governor. — LA Public Health (@lapublichealth) January 14, 2021

Pero en el caso del condado de Orange, las personas mayores de 65 años y también el resto de los individuos elegibles, pueden hacer una cita para vacunarse a través del proveedor Othena.

🚨#OCCOVID19 vaccinations at #Disneyland Super POD are by APPOINTMENT ONLY through https://t.co/VMdBmZYqsB. Those without an appointment & proper identification will be turned away. Showing up without an appointment stresses the system & depletes scarce resources.🚨 pic.twitter.com/zwrJQN0tAf — OC Health Care Agency (@ochealth) January 14, 2021

De igual forma, el condado de San Bernardino y el condado de Ventura, también crearon un sitio web en el que permite realizar citas en diversas instalaciones de salud de su jurisdicción. Sin embargo, aún no han actualizado la información publicada en ambos sitios para reflejar la elegibilidad de los mayores de 65 años.

Si quiere hacer una cita en San Bernardino haga click aquí, o vaya a este enlace si quiere hacer una cita en Ventura.

En el caso del condado de Alameda, en el área de la bahía los residentes deben llenar este formulario en linea y enviarlo al condado para que este le agende una cita.

El condado de Contra Costa tiene un sistema similar al que puede ingresar aquí, al igual que el condado de Santa Clara, el que puede visitar aquí.

El condado de San Francisco por su parte, informó que lo haría a través de las clínicas al igual que el condado de Los Ángeles.

A inicios de esta semana el estado había vacunado cerca de 800,000 personas.

