La Asociación Nacional del Rifle se declara en quiebra tras demanda por fraude

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) se acogió al Capítulo 11 de bancarrota en Texas el viernes, ya que su hogar actual, Nueva York, persigue un caso de fraude contra la organización.

La NRA fue fundada en Nueva York en 1871 y desde entonces se ha presentado como defensora de los derechos de la Segunda Enmienda.

La NRA dijo en un comunicado dado a conocer el 15 de enero que el traslado a Texas se debe a un “entorno político y regulatorio corrupto” en Nueva York, reportó NPR.

La fiscal general de Nueva York Letitia James presentó una demanda para que se disolviera la NRA en agosto. Acusó al director ejecutivo Wayne LaPierre y a otros funcionarios de desviar millones de dólares del grupo sin fines de lucro a vacaciones de lujo, jets privados y más.

James pidió que se devolvieran los fondos y que se prohibiera a los ejecutivos trabajar en una organización sin fines de lucro en Nueva York.

“Este es un momento de transformación en la historia de la NRA”, dijo LaPierre en un comunicado. Dijo que la NRA está “abandonando Nueva York… en un momento en que la NRA se encuentra en su situación financiera más sólida en años”.

"This is a transformational moment in the history of the NRA," says NRA CEO & EVP Wayne LaPierre.

La fiscal James prometió continuar exigiendo responsabilidades a la organización pro-armas más grande del país. “El estado financiero reclamado por la NRA finalmente ha alcanzado su estado moral: en quiebra”, dijo en Twitter. “Mientras revisamos su declaración de quiebra, no permitiremos que @NRA use esta o cualquier otra táctica para evadir la responsabilidad y la supervisión de mi oficina”.

The @NRA's claimed financial status has finally met its moral status: bankrupt.



While we review its bankruptcy filing, we will not allow the @NRA to use this or any other tactic to evade accountability and my office’s oversight.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) January 15, 2021