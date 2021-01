Buscan padrinos para familias inmigrantes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Centro para Niños Refugiados del Valle de San Fernando (SFVRCC) ha lanzado el programa “Familias para Familias” con el objetivo de aliviar la carga de las familias centroamericanas que llegan a Estados Unidos pidiendo refugio y asilo por las condiciones de extrema pobreza y violencia que viven en sus países de origen.

Esta organización, sin fines de lucro, se caracteriza por brindar apoyo económico, legal, psicológico y social a menores de edad y a sus familias durante su proceso de adaptación.

En 2019 SFVRCC daba ayuda para cerca de 420 niños y sus familias, pero la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 obligó al centro a buscar padrinos para apoyar de forma directa —por el momento— a cinco familias que enfrentan graves problemas económicos y necesitan ayuda para subsistir.

“Este programa empezó en junio [de 2020] a raíz de la pandemia, identificamos a las familias que tiene más necesidad, porque están viviendo en un hotel o se mudaron recientemente, entonces no tienen muchas cosas, es un gran apoyo para ellos porque podemos pedir cosas que ellos no pueden comprar como papel higiénico, detergente, toallas sanitarias o diferentes cosas que se necesitan a diario”, explicó a La Opinión Nancy Avelino, coordinadora de la iniciativa.

Cada mes el centro se encarga de enviar las listas de deseos de las familias a los padrinos o personas interesadas en apoyar el programa, y ellos deciden qué cosas comprar para las familias.

Muchas veces lo hacen a través de Amazon, pero también puede ser a través de tarjetas de regalo de

supermercados.

‘El programa es de gran ayuda’

“Para mí significa mucho tener el apoyo del centro, porque me han ayudado en todos los aspectos… Con asistencia legal para mí y mi hijo, me ayudan con mi hija, con los pañales, toallas húmedas y comida, para mí es un gran alivio haber llegado al centro”, aseguró una madre salvadoreña que por razones de seguridad prefirió mantener su nombre en el anonimato.

Esta joven de 25 años y madre de un niño de 10 y una niña de 18 meses relata cómo “Familias para Familias” ha impactado su vida y la vida de sus pequeños para enfrentar situaciones como el desempleo y la falta de recursos.

“Cuando me comentaron de este programa fue de gran ayuda porque yo no estaba trabajando, pasé mucho tiempo sin empleo”, indica.

“Cuando me dijeron de eso [la ayuda] y me preguntaban qué iba a necesitar para ese mes, prácticamente lo que yo más le pedía era comida para mis hijos, jabones para lavar y de baño… Ahora que ya llegó en invierno, les pedí suéteres para mis niños, porque yo no podía comprárselos”, asegura.

Más apoyo para ayudar a más familias

Avelino explica que el centro busca poder ayudar a la mayor cantidad de familias posibles, pero para eso es necesario el apoyo de la comunidad.

“Nos gustaría incluir más familias, pero todo depende de cuánto están dispuesto a aportar nuestros padrinos”, explica la coordinadora, que asegura que la ayuda representa un gran alivio para las familias.

“Es importante apoyar este programa, porque realmente marca una diferencia en las familias, es importante para ellos tener esa ayuda mientras buscan trabajo o están enfrentando una mudanza, les quita una carga de todo el estrés que están viviendo y pueden dejar de pensar en esas necesidades como comprar papel higiénico y detergente y usar esos fondos para pagar la renta o comprar ropa a sus hijos”, agregó.

A la joven salvadoreña que lleva dos años en EE.UU., le faltan las palabras para agradecer a sus padrinos, que durante los últimos meses le han enviado comida y artículos de primera necesidad para ella y sus hijos.

“Yo tomo esta ayuda como una gran bendición… Aunque no conozco a las personas que me patrocinan, para mí es de gran bendición que ellos sin conocernos puedan ayudarnos… Me han ayudado hasta con cobijas para los niños y todo eso, entonces ellos tienen un gran corazón para ayudar a las personas que lo necesitan”, afirma la joven que dejó El Salvador por los altos índices de violencia.

Con mucha ilusión esta madre de familia pide a la comunidad que apoye el programa para que más familias puedan ser beneficiadas.

“Es importante que la gente colabore porque hay muchas familias y se les hace difícil conseguir un trabajo, más sin un documento para presentar, y con la donación que ellos [la comunidad] dan nos ayudan mucho… Es importante que nos sigan patrocinando porque todas las familias lo necesitamos”, agrega.

Para ser parte del programa y apadrinar a una familia, puedes contactar a Nancy Avelino al

1(747) 529-4783 Ext. 1 o enviar un correo electrónico a n.avelino.sfvrcc@gmail.com