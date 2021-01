Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Concierto de jazz

El jazz de Jerron Paxton está influenciado por artistas como Fats Waller y “Blind” Lemon Jefferson. De acuerdo con expertos en este tipo de ritmo, él es el único jazzista y autor de su generación –toca la guitarra, el bajo, el piano, el violín, entre otros instrumentos–, que asimila en tu totalidad el lenguaje del blues de los años veinte y treinta.

En From Dizzy’s: Blues and Black Folk Music with Jerron Paxton, concierto que es parte de Rooted in The Blues, un festival virtual de Jazz at Lincoln Center de Nueva York, Paxton no solo cantará sino que también tocará el banjo, la guitarra y el piano, además de que deslumbrará a su audiencia con su humor y las anécdotas que contará. El show virtual en vivo desde el Dizzy’s Club ofrece una de las varias conversaciones sobre la forma, el sentimiento y la función del blues y su papel integral en el jazz. Hoy a las 7:30 pm, hora del Este. Boletos $10. Informes jazz.org

Ballet Hispánico

¡Si Señor! ¡Es Mi Son!, es una coreografía de 1994 en la que su autor, Alberto Alonso, revive el espíritu de Cuba. La pieza, que incluye elaborados trajes, es una especie de carnaval sobre el escenario. Los movimientos se entrelazan con los ritmos afrocubanos de la música del disco “Mi tierra”, de Gloria Estefan.

Este baile, parte del repertorio del Ballet Hispánico, que este año fue reconocido como uno de los tesoros culturales de Estados Unidos, comienza este 2021 con un vistazo al pasado de la compañía. Como parte de la celebración de los 50 años, este ballet presenta una serie de piezas de su archivo, e invita a la audiencia a ver importantes shows de los ochenta y noventa en su Ballet Hispánico Watch Party Series, que tiene lugar los miércoles 27 de enero y 10 de febrero. En esta próxima sesión, además del show, hay una sesión de preguntas y respuestas en vivo con Eduardo Vilaro, director artístico y presidente del ballet, así como con Donald Román López e invitados especiales. La pieza presenta a Vilaro en sus años como bailarín de esta agrupación. Evento gratuito. Miércoles 6:30 pm, hora del Este. Informes ballethispanico.org

Bunbury en concierto

En diciembre, Enrique Bunbury estrenó “Curso de levitación intensivo”, el onceavo disco de su carrera y que incluye diez temas. Este material, el segundo en menos de un año –en abril de 2019 sacó al mercado “Posible”–, será parte del primer concierto en vivo y virtual que ofrecerá el cantante español.

Aunque debido a la pandemia el artista tuvo que cancelar una gira que lo iba a llevar por escenarios de todo el mundo, en estos meses de reclusión se ha dedicado a crear música casi de manera intensiva. Su show incluirá muchas de sus nuevas composiciones, pero también los tema clásicos que lo han hecho una de las figuras más importantes del rock en español de los últimos 30 años. Sábado 6 pm, hora del Pacífico. Boletos $19.25. Informes ticketon.com.

Debut experimental

Mariah Garnett, quien fue becaria del Guggenheim, presenta “Trouble” en el CalArts Theater del Redcat, y debuta con una filmación experimental de 83 minutos. Esta pieza ha recibido críticas favorables en el New York Film Festival, el BFI London Film Festival y el CPH:DOX.

El trabajo de Garnett, parte de la segunda temporada virtual del Redcat, crea una textura fílmica de varias capas que refleja los fracturados lentes del la historia, y resalta la imposibilidad de un “documental de la verdad”. Cuenta la historia de Vienna, quien a los 27 años conoce a David, su padre, a quien no ha visto desde que tenía 2 años. David, quien nació en Belfast, tiene que dejar Irlanda luego de que un programa de la BBC expuso su romance con una chica católica. Mariah Garnett participará en la sesión vía Zoom. Lunes 8 pm, horario del Pacífico. Boletos $5 a $10. Informes redcat.org.

Filmes y danza

Films.Dance es una serie de películas y danza de todo el mundo producida y dirigida en colaboración por el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts y copresentada por el Joan W. and Irving B. Harris Theater de Chicago. Es uno de los proyectos de danza fílmica más ambiciosos del mundo jamás realizados.

Esta serie incluye el trabajo de más de 150 artistas de 52 ciudades en 25 países, y termina con quince cortos que se han realizado a lo largo de la pandemia. A través de colaboraciones no tradicionales entre culturas y continentes, y dirigida por la visión de Jacob Jonas, la serie conecta las perspectivas de un diverso grupo de artistas de varias disciplinas, géneros dancísticos, habilidades y experiencias. Se grabaron en locaciones de Amsterdam, Brasil, Canadá, China, Alemania, Londres, Los Angeles, Nueva York, Nigeria y España. Esta serie existe en la intersección de la danza, la música, la moda y el cine. Comienza el lunes y continúa cada lunes durante 15 semanas. Se estrenará una cinta a las 9 am, hora del Pacífico; en esta ocasión se verá por vez primera “Kaduna”, de Nigeria. Habrá conversaciones semanales. Gratis. Informes thebroadstage.org.

Exhibición fotográfica

“Tightrope: Americans Reaching for Hope” es una exhibición en línea del Skirball Cultural Center que adopta un enfoque humano para entender los problemas más complejos de Estados Unidos, incluyendo la epidemia de los opioides, los complejos industriales de las prisiones y la falta de cuidado de salud accesible. A través de las historias de gente tanto en comunidades urbanas como rurales, esta muestra echa una luz en los problemas y los triunfos de una nación necesitada.

La exhibición está basada en el libro bestseller del New York Times escrito por los periodistas ganadores del premio Pulitzer Nicholas D. Kristof y Sheryl WuDunn. Incluye más de 30 imágenes de la fotoperiodista Lynsey Addario, que invitan a dar un vistazo a una crisis que se esconde a plena luz del día. “Tightrope” ofrece una vívida narración y ofrece la oportunidad de involucrarse en organizaciones que ofrecen soluciones viables para superar medio siglo de políticas que han fallado en transformar las vidas de estadounidenses. Gratis. Termina el 31 de mayo. Informes skirball.org.