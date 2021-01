La conoció online y la invitó a su casa en el Condado Sonoma, pero no sabía que iba a ser su peor pesadilla

Un joven hombre de Santa Rosa, California, protagonizó un escape digno de escena de película luego de que una mujer a la que había invitado a su casa presuntamente llevó consigo a tres asaltantes.

El jueves por la madrugada, oficiales de la Policía respondieron a un ataque con arma mortal en la cuadra 200 de West 3rd Street en la ciudad que se localiza en el Condado Sonoma, al norte de la Bahía de San Francisco.

Un hombre murió por heridas de cuchillo, pero no fue el dueño de la casa, sino uno de los asaltantes identificado como Jedediah Boncutter, de 18 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima del intento de robo es un joven de 18 años de edad que conoció a Olivia Elcock, de 19 años, al parecer vía online y la invitó a su casa. En un momento, ella le dijo que quería fumar un cigarrillo y él abrió la puerta trasera de la casa.

Tres hombres enmascarados ingresaron, uno de ellos con una vieja arma de fuego, y atacaron a la víctima con golpes y patadas, pero él logró tomar un cuchillo y defenderse, apuñalando a uno de los ladrones.

Home Invasion Robbery – One Suspect Died & Another Suspect was Arrested

Click link below for details on this investigation:https://t.co/5rU40lpM4h pic.twitter.com/9ryTbmRLHH

— Santa Rosa Police (@SantaRosaPolice) January 21, 2021