Entrenador personal despertó tras haber sido apuñalado más de 20 veces en San Diego

Un hombre de San Diego que fue víctima de un despiadado ataque con un cuchillo logró sobrevivir y se espera que tenga una buena recuperación. Incluso, de manera asombrosa, ya ha dado algunos pasos en el hospital.

Jordan Lee Hardgrow, originario del estado de Ohio, desapareció en San Diego, donde trabaja como entrenador personal, la noche del viernes luego de tener una cita.

I need your help, my cousin Jordan Lee Hardgrow is missing. If anyone in the San Diego area knows anything PLEASE reach out, we just want to know he’s safe. Thank you pic.twitter.com/pYekwRJBwA

— Karma. 🤎 (@karmalitaaaa) January 17, 2021