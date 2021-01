Operativo Los Ángeles contra tráfico humano: 33 niños son rescatados por el FBI

Más de 30 menores que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados esta semana en el sur de California, indicaron las autoridades del Buró de Investigación Federal (FBI).

Durante enero, que es el Mes de Concientización sobre el Tráfico Humano, el FBI trabajó junto al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), del Sheriff (LASD) y otras organizaciones no gubernamentales con el propósito de identificar, localizar y recuperar a 33 menores, dijo Kristi K. Johnson, asistente del director de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Durante el operativo, denominado “Los Ángeles”, ocho niños habían sufrido explotación sexual y dos fueron rescatados por segunda vez de lugares comerciales usados para tráfico humano, agregó Johnson.

“No es raro que las víctimas rescatadas regresen al tráfico sexual ya sea de manera voluntaria, forzados o bajo amenazas”, explicó para CBS LA la vocera del FBI, Laura Eimiller.

Following a multi-day operation known as #LostAngels, the FBI in partnership with @LAPDHQ & @LASDHQ surged resources & worked with more than 2 dozen partners to rescue 33 minors-many of whom were being trafficked on the streets of LA. Details to follow. #HumanTraffickingAwareness pic.twitter.com/OQyHvr4Pth

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 22, 2021