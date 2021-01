Florida levanta la mano para organizar los Juegos Olímpicos si Tokio cancela

En días recientes se especuló sobre la posible cancelación del gobierno de Tokio para celebrar los Juegos Olímpicos en su ciudad, debido a la pandemia del coronavirus; sin embargo, eso no tendría por qué afectar la realización del magno evento deportivo este año, por ello, hay un estado que levantó la mano para organizarlos.

Florida pidió este lunes al Comité Olímpico Internacional (COI) que el estado sea considerado como sede de reubicación de los Juegos Olímpicos de Tokio, en caso de que la pandemia de la covid-19 dificulte su celebración en la capital japonesa.

A seis meses de la inauguración de los Juegos de Tokio, Jimmy Patronis, el jefe financiero del Gobierno de Florida, solicitó en una carta enviada a Thomas Bach, presidente del COI, que considere “trasladar los Juegos Olímpicos de 2021 de Tokio a Estados Unidos, y más específicamente a Florida“.

“Con Japón reconsiderando los Juegos Olímpicos, ahora es un buen momento para que el COI despliegue un equipo de selección de sitios en Florida. (Especialmente ahora que estamos a punto de albergar el Super Bowl LV)”, manifestó este lunes Patronis en su cuenta de Twitter.

With Japan rethinking the @Olympics now is a great time for @IOA_Official to deploy a site selection team to Florida. (Especially as we’re about to host the Super Bowl LV.)

➡️ Read my full letter to the International Olympic Committee: https://t.co/8OkzDc3d7H

— Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) January 25, 2021