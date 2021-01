Científicos mantienen el reloj que marca el final del mundo en 100 segundos para la medianoche

Puede ser que no estemos más cerca de un apocalipsis este año, pero tampoco estamos mejorando, según los científicos.

El Boletín de los Científicos Atómicos dijo que su “Doomsday Clock” para 2021 permanece en los 100 segundos para la medianoche.

"Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. It is 100 seconds to midnight," — @RachelBronson1 , President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists

“Esta es su llamada de alerta por coronavirus“, titularon el comunicado en el que los científicos dieron a conocer su decisión.

El Reloj del Día del Juicio Final (Doomsday Clock, en inglés) establece cada año en un reloj qué tan cerca puede estar la humanidad de su propia extinción, que sería cuando el reloj marque las 12:00 am.

Desde 2020, el reloj está marcando 100 segundos antes de la medianoche de la especie humana.

El Reloj del Día del Juicio Final se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo a las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas en otros ámbitos.

Este año, la pandemia de COVID-19 es la culpable de que la humanidad permanezca terriblemente cerca de un colapso global, según el grupo, que está compuesto por líderes mundiales y premios Nobel.

“La pandemia reveló cuán poco preparados y poco dispuestos están los países y el sistema internacional para manejar adecuadamente las emergencias globales”, dijeron los científicos en un comunicado. “En esta época de auténtica crisis, los gobiernos con demasiada frecuencia abdicaron de su responsabilidad, ignoraron los consejos científicos, no cooperaron ni se comunicaron de manera eficaz y, en consecuencia, no protegieron la salud y el bienestar de sus ciudadanos”.

El cambio climático y la guerra nuclear, amplificados por una difusión desenfrenada de desinformación en Internet, también están en la lista de preocupaciones de los científicos.

La desinformación en Internet está irremediablemente vinculada a noticias falsas relacionadas con la pandemia de coronavirus como muestra este gráfico:

