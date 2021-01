La brutal paliza que le dio un oficial de seguridad a una estudiante en una escuela de Florida

Un video publicado en redes sociales ha levantado la polémica en el sur de la Florida. En las imágenes se ve a un oficial escolar en Liberty High School en el condado de Osceola arrojando a una estudiante al suelo, según dio a conocer WKMG.

El video ya ha sido visto más de 100,000 veces y muestra cómo el adulto golpea a la estudiante contra una plataforma de concreto. Momentos después, se puede ver al hombre poniendo unas esposas mientras otra se para sobre ellos.

The BRUTALITY of an @OsceolaSheriff deputy body-slamming a student at Liberty HS in Kissimmee FL, hit so hard on concrete she likely lost consciousness! This was NOT a “minimal amount of force necessary” as dictated by the Dept’s use of force policy! We must demand justice! pic.twitter.com/zm8cwQb2gZ

Mientras le colocan las esposas, la estudiante parece no moverse. El abogado Benjamin Crump, especializado en derechos civiles, dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Buscan al conductor de un vehículo que preguntó a un menor “si quería ganar dinero” en Miami

La oficina del Sheriff del condado de Osceola emitió un comunicado al respeto. “Hoy, la oficina del alguacil recibió información de los funcionarios escolares de Liberty High School sobre un video publicado en las redes sociales en el que muestra a uno de nuestros oficiales de recursos escolares en una confrontación con una estudiante. El incidente pareció tener lugar en el pasillo. En el video, muestra al agente llevando a la estudiante y colocándole esposas”, reza el texto.

This is liberty high school in Osceola county and I’ve seen my share of body slams from that school not only by officers but from Deans as well. I’ve seen grown ass man hop on top of girls to hold them down while they are clearly in distress. pic.twitter.com/wyePuKVqqZ

— LouluNev (@LouluNevy) January 26, 2021