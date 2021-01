Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt estrenan mansión y ‘nidito de amor’ en Pacific Palisades

El pasado fin de semana Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se mudaron a su nuevo hogar en Pacific Palisades, California, el cual permaneció dos largos años bajo remodelación.

La propiedad, que tuvo un costo de $15,600,000 de dólares en el año de 2018, se ubica en la comunidad cerrada de Marquez Knolls, la cual alberga tan solo cinco casas, por lo que su privacidad será simplemente envidiable.

Cuando compraron la residencia, construida en 1995, ésta no contaba con piscina y con otros elementos que la familia decidió incorporar para convertirlo en un sitio idóneo para ellos; para Jack, el hijo que Chris tuvo con Anna Faris; así como para Lyla, la primera hija en común de la parejita, quien llegó a este mundo hace tan solo cinco meses.

De acuerdo al portal Variety, la casa cuenta con una extensión de 10,000 pies cuadrados, con cinco recámaras y con seis baños.

También tiene piscina, casa de piscina, gimnasio, cava de vino, garaje para múltiples vehículos, entre otros espacios.

Los demás detalles interiores de su nuevo hogar son desconocidos, ya que la compra por parte de Chris y Katherine se llevó a cabo en una operación fuera del mercado, por lo que las fotos de la casa nunca fueron difundidas por los sitios especializados en la venta de bienes raíces.

Además de llamar la atención por sus interiores y exteriores, el inmueble también lo hace por las impresionantes vistas que tiene de la Isla Catalina y del Océano Pacífico.

El ‘nidito de amor de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger se localiza a unas dos millas de distancia de la casa de Anna Faris, lo que facilitará la convivencia del actor de ‘Guardians of the Galaxy’ con su hijo de ocho años.

Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger, and baby Lyla have moved into their gorgeous new $15.6 million mansion in Pacific Palisades. https://t.co/sFlCMNOLOp

— HOLA! USA (@USAHOLA) January 28, 2021