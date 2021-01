Dueño hispano de una panadería en Houston arrestado por el FBI en conexión a los disturbios en el Capitolio

TEXAS – Un hispano dueño de una panadería – restaurante del área de Houston se ha convertido en el tercer residente de la zona que ha sido arrestado por el FBI en conexión a los disturbios mortales que ocurrieron en el Capitolio de los Estados Unidos.

Según documentos federales, Wilmar Montano Alvarado fue arrestado por haber ingresado a la fuerza e ilegalmente al Capitolio, donde manifestantes chocaron con oficiales y cinco personas murieron, incluyendo un agente de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos.

Las autoridades informaron que Alvarado enfrenta cinco cargos, incluyendo ingreso violento, conducta desordenada, asalto, obstrucción del trabajo de policías, resistencia y obstrucción de un procedimiento oficial.

Según documentos de la corte, Alvarado admitió durante una entrevista despues de los disturbios que fue a Washington para protestar porque consideraba que la elección había sido robada y que su voto probablemente se había comprometido. En la entrevista Alvarado dijo que su participación fue mínima y que nunca enfrentó con violencia a policías y que siempre intentó mantenerse al margen de lo que estaba ocurriendo

El FBI, publicó un boletín con el rostro de Alvarado, y al ser entrevistado por agentes el hombre sostuvo que no había ingresado al Capitolio. Sin embargo un video que apareció en You Tube titulado “UNBELIEVABLE” UNBELIEVABLE Footage / Trump Supporters Battle Cops Inside the Capitol” contradice la versión de Alvarado.

En los documentos de la corte se anotó que Alvarado no solamente ingresó al Capitolio durante el caos, pero que estuvo cerca de varios policías participando en los enfrentamientos.

The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/ms3wy9jFLG to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/0qdzY9KOD5. pic.twitter.com/VeslplRNJR

— FBI Houston (@FBIHouston) January 11, 2021