Gavin Newsom firma órdenes que extienden prohibición de los desalojos en California y darán ayuda para pagar la renta

Este viernes el gobernador de California firmó dos órdenes ejecutivas para extender la protección de las familias en riesgo de desalojo y proporcionar fondos de hasta $2.6 mil millones de dólares para un enorme programa ayudas para la renta.

En una conferencia transmitida en vivo, Newsom aseguró que ambos proyectos tuvieron el apoyo unánime de demócratas y republicanos de la asamblea y el congreso estatal por lo que procedió a firmarlas para promulgarlas ley.

“No solo estamos extendiendo las protecciones contra el desalojo de vivienda hasta el 30 de junio, sino que estamos aprobando $2.6 mil millones de dólares para ayuda para la renta”, aseguró Newsom durante la transmisión.

La actual prohibición de desalojos tenía como fecha de expiración este 31 de enero, por lo que el anuncio del gobierno proporcionará un alivio en los meses por venir mientras la pandemia del coronavirus siga causando estragos en la economía y en los ingresos familiares.

California now has the strongest statewide renter protections in America.

AND has $2.6 BILLION to pay back rent.

Today is a good day. pic.twitter.com/mAiSqRj234

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 29, 2021