Nicky Jam: Así era su humilde casa en Medellín, a la que le debe toda su inspiración

El intérprete Nicky Jam, de 39 años, es en la actualidad uno de los reggaetoneros más reconocidos de todo el mundo, pero el camino no fue para nada sencillo, pues tuvo que superar varias pruebas para llegar a donde hoy se encuentra.

Una de esas pruebas fue la que le puso la vida cuando su carrera estaba en plena decadencia, por lo que decidió tomar un avión con destino a Colombia, en donde residió del 2007 al 2010, con el fin de comenzar de nuevo y darle un giro a su carrera.

Su estancia en Medellín marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después en su carrera musical, pues fue ahí donde recuperó el brillo y la inspiración.

Nicky tuvo en Colombia un humilde apartamento que adaptó como un estudio de grabación, en el el que tenía una pequeña cocina, una sala, una recámara y un diminuto patio.

La recámara era principalmente ocupada por su expareja para dormir a una de sus hijas, mientras él grababa.

En el dormitorio, además de la cama, también había un sofá, en el que Nicky solía sentarse para escribir sus canciones.

A pesar de que no era el lugar más hermoso del mundo y que estaba lleno de carencias, Nicky aseguró, en una visita que hizo al lugar, que ese sitio se convirtió en su musa inspiradora.

Ahí surgieron sus primeras canciones, así como algunos de sus más grandes éxitos musicales como ‘Juegos Prohibidos’, ‘Voy a Beber’, entre otros.

“Toda la musa salió de aquí y me duele mucho tener que irme para otro lado. Me da miedo que se me vaya esa magia que tengo aquí en este estudio, no sé si Dios me puso este local para sacar mi música al mundo”, declaró en su momento sobre su humilde estudio de grabación.

