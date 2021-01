¡Tragedia migrante! 4 pequeñitas y su madre mueren quemadas por incendio en su casa

Cinco integrantes de una familia de migrantes originaria del estado de Guanajuato en México, que vivía en Des Plaines, Illinois, murieron al incendiarse la casa que habitaban.

Según una investigación preliminar de los Bomberos, el padre estaba trabajando en el momento del siniestro y el incendio comenzó en el segundo piso, cerca de la parte superior de las escaleras que era la única entrada y salida, por lo que cuatro niñas y su mamá ya no pudieron salir del lugar ubicado en 700 de Oakton Street.

Des Plaines. A tragic update to the house fire 740 W Oakton. Officials have confirmed w @nbcchicago that 5 people have died in this fire #NBCSky5 updates now pic.twitter.com/8a63Ir1Khi

— Mike Lorber (@NBCSky5) January 27, 2021