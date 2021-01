Supuesta enfermera de la abuelita de Laura Zapata enfrenta el escándalo y desmiente a la actriz

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras dar a conocer los descuidos de los que era víctima doña Eva Mange, Laura Zapata denunció por medio de sus redes sociales a la enfermera Jessica de Jesús Martínez, quien apareció para enfrentar el escándalo y dar su versión de lo que vivió dentro del asilo con la abuelita de la actriz.

Por medio de su cuenta de Twitter, la estrella de televisión denunció que el asilo Le Grand Senior Living quiere deslindar sus responsabilidades por el mal trato que recibió la señora Eva Mange durante su estancia, sin embargo, Jessica de Jesús accedió a dar una entrevista para desmentir al lugar, así como algunas declaraciones de la productora y escritora.

En entrevista con ‘Ventaneando’, la mujer explicó que ella entró a trabajar al asilo por medio de una agencia de subcontratación, y que de acuerdo a lo que ella tenía entendido, la encargada de girar los cheques a la agencia, para que a su vez esta le pagara, era la cantante Thlía.

Detalló que entre sus responsabilidades como cuidadora únicamente se encontraban levantar a la señora Mange, bañarla, bajarla y apoyarla en sus actividades, así como ayudarla a comer:

“En la comida, la señora Laura decía que ella sola comiera, pero a veces yo le daba de comer en la boca“, aseguró y explicó que sus prioridades eran tenerla en buen estado, que no se resfriara, acostarla y que escuchara su rosario: “Era más bien como una cuidadora“, reiteró.

En cuanto a los reportes sobre el estado de salud de la señora, Jessica comentó que se le reportaba directamente a enfermería y a veces a la actriz debido a que el personal médico a cargo no se encontraba en el lugar:

“Enfermería no subía, el doctor tampoco subía a revisar a la señora Eva, a veces a enfermería se le olvidaba tomar los signos vitales a la señora Eva durante todo el día. Mis funciones no eran de enfermera, eran de una cuidadora, yo no le tomaba signos vitales“, detalló.

Contrario a lo que señaló la actriz acerca de que desconocía las lesiones que presentaba su abuela, la encargada de cuidarla manifestó lo contrario.

“Le reportábamos a enfermería cuando le salía una lesión. No es la primera vez que le salen lesiones a la señora Eva, desde que yo entré al servicio, ella estaba con otras compañeras de la misma agencia y tenía ya una lesión que tampoco subieron a revisarla, y cuando yo entré la curé“, explicó.

Haciendo énfasis en las escaras del pie, ya que, según Jessica, Laura Zapata contradecía las indicaciones del médico que le pedía su abuela utilizara zapatos abiertos o cómodos:

“Después surgió una herida del pie, porque siempre se le indicaba a la señora Laura que ella (doña Eva) usara zapato cerrado, cuando el doctor indicó que tenía que usar zapato abierto o pantuflas, se le hizo una lesión en el pie que le curamos mi compañera y yo“, narró.

Asimismo señaló categóricamente que la señora Eva Mange tenía año y medio con lesiones, una en el coxis que se le curó, mientras que una más en el pie que también le fue curada, asegurando que esta última persistió debido a las instrucciones de Laura Zapata.

“La señora Laura siempre ha sabido de las lesiones que se le han hecho a la señora Laura”

Durante la entrevista, también reveló que las escaras se dieron hace un mes y dijo que no son nueve, como dijo la villana de las telenovelas: “Dos de ellas no se tomaban como escaras. Unas eran de 1er grado y otras de 2do, son solamente dos profundas, no son nueve“.

Pero también confirmó los hallazgos de las autoridades, asegurando que en las instalaciones del asilo la comida que les daban tanto a empleados como a los residentes, estaba en pésimas condiciones.

Hace unos días, la actriz compartió a través de sus redes sociales una de las dolorosas curaciones a las que debe enfrentarse su abuela.