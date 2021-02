Kroger cierra dos supermercados en Long Beach tras la aprobación de ordenanza que exige un pago extra por hora

Las grandes cadenas de supermercados que hacen vida en el sur de California están enfrentándose con las autoridades locales por la promulgación de una ordenanza que los obliga a pagarle dinero extra a los trabajadores esenciales que están en primera línea y en constante riesgo por el coronavirus.

Uno de esas ciudades es Long Beach, la cual recientemente aprobó el “Hero Pay” una ordenanza de carácter local que exige el pago de $4 dólares extra por hora durante 120 días para todos los trabajadores de primera línea de supermercados y cadenas de farmacias con más de 300 empleados a nivel nacional, pero las corporaciones no están contentas y han contraatacado cerrando establecimientos en la ciudad y llevando a la medida a la corte.

Pero Long Beach no está sola, el condado de Los Ángeles aprobó a inicios de enero una ordenanza local similar que tendrá efecto en toda el área no incorporada del condado, y posiblemente en el área incorporada, exigiendo el pago extra de $5 dólares por hora según la propuesta presentada y aprobada por la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles.

Una medida similar también estaría vigente en la ciudad de Santa Mónica desde el 12 enero y de igual forma exige el pago de $5 dólares extra por hora.

La compañía de supermercados Kroger, que tiene bajo su portafolio de marcas como Ralph’s y Food4Less, anunció el lunes que cerraría dos de sus establecimientos en la ciudad de Long Beach en respuesta a la ordenanza emitida por la ciudad y la es respaldada por el alcalde Robert García.

“Como resultado de la decisión de la ciudad de Long Beach de aprobar una ordenanza que exige un pago extra a los trabajadores de supermercados, nos vemos en la difícil decisión de anunciar el cierre definitivo de dos tiendas en la ciudad de Long Beach las cuales han estado bajo presión financiera durante un largo tiempo”, informó Kroger en un comunicado.

Por su parte, California Grocers Association, una sociedad que agrupa a miles de comerciantes de la industria, introdujo una demanda para ante la Corte Federal de Los Ángeles para declarar la ordenanza como inconstitucional. Y aseguró en un comunica que había advertido el posible cierre de establecimientos de aprobarse la medida.

When large corporations make record profits and double their earnings – they need to share that success with those providing the labor. Period.

— Robert Garcia (@RobertGarcia) February 2, 2021