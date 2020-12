Nuevo programa de Long Beach pagará $4 dólares extra por hora a los trabajadores de supermercados

El alcalde hispano de la ciudad de Long Beach, Robert García anunció un nuevo programa para brindar apoyo a los residentes de la ciudad que trabajan en los supermercados por considerarlos esenciales.

Con el nuevo programa aprobado en el Concejo Municipal de Long Beach, la ciudad ahora le pagará a los trabajadores esenciales de supermercados una ayuda económica extra de $4 dólares por hora por estar sometidos al riesgo de contagio.

When large corporations don’t step up to provide hazard pay for grocery workers, we will step in and protect these heroes. Thank you to the Long Beach City Council for adopting the emergency $4 hazard pay for grocery workers. I’m going to sign the law as soon as it hits my desk.

— Robert Garcia (@RobertGarcia) December 16, 2020