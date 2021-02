Se derrumbó un tramo de la famosa autopista de la costa del Pacífico de California

Desde hace una semana la circulación en una de las carreteras más popular del mundo, la autopista de la costa del Pacífico de California (PCH), se mantiene cerrada luego de que un tramo de la carretera se derrumbara y cayera al mar dejando al norte y al sur del estado incomunicados por esa vía.

El río atmosférico que atravesó la costa oeste la semana pasada, causó derrumbes en varias zonas, pero ninguno tan importante como este en la autopista PCH a la altura del marcador de la milla 40 cerca del área de Big Sur.

VIDEO: 🇺🇸 Aerial images show the missing 150-foot section of #Highway1 near Big Sur, California which collapsed into the Pacific Ocean after a massive downpour caused a landslide pic.twitter.com/m25GOrAJsv

— AFP News Agency (@AFP) February 1, 2021