La pandemia cancela por segunda vez el Rodeo de Houston; es el más grande del mundo

TEXAS – La directiva del Rodeo de Houston anunció la cancelación definitiva del evento 2021 luego de haberlo pospuesto inicialmente de febrero a mayo.

El anuncio es un fuerte golpe a los miles de trabajadores que dependen de esos ingresos que producen los empleos temporales.

La mesa directiva del Rodeo de Houston culpó a la crisis de salud generada por el COVID-19 por su decisión.

Por segundo año consecutivo el rodeo más grande del mundo se cancela, ya que en el 2020 la mayor parte del Rodeo fue suspendido ante el inicio de la pandemia. Los primeros contagios en la ciudad se rastraron a un evento que se realizó en las instalaciones del NRG donde se realiza anualmente el evento.

A tough update to hear. A tough update to deliver. But community health is our priority. We can't wait to see y'all in 2022.❤️

— RODEOHOUSTON (@RODEOHOUSTON) February 3, 2021