Farmacias CVS ofrecerán la vacuna del COVID-19 a personas elegibles en Texas

Las farmacias CVS anunciaron este martes que como parte del programa del gobierno federal en alianza con farmacias, un total de 38,000 vacunas del COVID-19 estarán disponibles para personas elegibles en 70 de sus locales en el estado de Texas. Otros 10 estados del país también son parte del plan de vacunas de la empresa.

“Nuestra presencia en comunidades a lo largo del país nos convierte en un aliado ideal para la administración de las vacunas de una manera segura, conveniente y familiar”, dijo en un comunicado Karen S. Lynch, presidenta de CVS Health. “Esto es particularmente cierto en comunidades marginadas, las cuales han sido nuestro enfoque a lo largo de la pandemia”.

Starting February 11, #CVSHealth will offer COVID-19 vaccinations to eligible individuals at a limited number of @CVSPharmacy locations across 11 states through the federal government’s pharmacy partnership program. Learn more: https://t.co/BV2bWbvZi0

— CVS Health (@CVSHealth) February 2, 2021