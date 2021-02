La recompensa para encontrar a los hermanitos adoptados de California City llega a $120,000 dólares

La manager de California City, una ciudad localizada en el área de Bakersfield, confirmó que la recompensa para encontrar a dos pequeños hermanos extraviados hace más de mes y medio ha aumentado a $120,000 dólares.

El incremento en la recompensa viene luego de que una compañía de marihuana llamada Traditional Co. ha comprometido $20,000 dólares.

Orrin West, de 4 años, y su hermanito Orson, de 3 años, desaparecieron el 21 de diciembre del patio trasero de su casa en California City mientras jugaban. Los niños fueron adoptados por la familia West y tras su misteriosa desaparición la madre biológica, Ryan Dean, ha culpado a los padres adoptivos, provocando confrontaciones entre ambas familias.

Orrin y Orson, niños afroamericanos, fueron descritos como de 3 pies de estatura, y de 30 a 40 libras de peso. Ambos vestían sudadera negra y pants grises.

California City es parte del Condado Kern, unas 100 millas al norte de Los Ángeles.

