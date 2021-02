Todos los detalles de la supuesta pelea entre Eiza González y Michael Bay

Eiza González nuevamente dio de qué hablar, no solo porque hace una semana se estrenó el trailer de Godzilla vs Kong en donde actúa al lado de Demián Bichir y la joven estrella Millie Bobby Brown, también por la nueva película que está grabando al lado del director Michael Bay y el actor Jake Gyllenhaal titulada Ambulance. Sin embargo la mexicana fue captada por las cámaras teniendo una aparente pelea con el director del film.

En un video publicado originalmente en el portal Page Six se ve a la actriz terminar de grabar una escena para posteriormente hablar con el director, quien porta una mascarilla. Sin embargo en unas fotografías se puede apreciar a la mexicana visiblemente molesta sosteniendo una aparente discusión con Bay.

Eiza Gonzalez with director Michael Bay on the set of Ambulance in LA, 04-02-2021

1/8 30Pics#EizaGonzalez #MichaelBay #AmbulanceMovie pic.twitter.com/Mp4RmATBaI

— XRealm Matthews (@CreamOrScream) February 4, 2021