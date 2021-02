Eduardo Yáñez revela que el secreto para verse joven a sus 61 años es el semen de ballena

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Eduardo Yáñez causa polémica una vez más, esta vez por asegurar que utiliza peculiar tratamiento para mantener un rostro juvenil.

El actor, quien en días pasados protagonizó un nuevo enfrentamiento con un reportero que lo entrevistaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vuelve a llamar la atención al compartir con sentido del humor que su secreto para verse joven es el semen de ballena.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Hoy’, en donde el galán de 61 años realizó tremenda revelación que provocó todo tipo de reacciones.

“El semen de ballena, dicen que eso es lo mejor para la piel. Pues ahí dice en todas las cremas ‘esto contiene semen de ballena’ ya lo voy a empezar a vender“, comentó entre risas.

Por supuesto, aclaró que solo se trató de una broma ya que en realidad no usa dicha sustancia para mantener su atractivo físico.

“I’m sorry, pero me gusta el buen humor y ustedes se me ponen de pechito“, añadió durante la entrevista.

En cuanto al su altercado con el reportero de TV Azteca hace algunas semanas, Yáñez destacó que sus conflictos con la prensa se dan porque se intentan pasar de listos con él personas que en realidad no conoce, pero confiesa que es momento de cuidar su temperamento y actuar con prudencia.

“Los que realmente me conocen, siempre me he llevado bien con ellos. Desafortunadamente las personas con las que yo he tenido alguna desavenencia ni siquiera los conozco y ni ellos a mí. Entonces es cuestión de respeto mutuo que siento que no ha habido de aquella parte y yo debería ser más inteligente y mejor ignorarlos” concluyó.