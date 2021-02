California sobrepasa a Nueva York con la mayor cantidad de muertes por coronavirus en Estados Unidos

California ha tenido un promedio de 433 muertes diarias por COVID-19 durante la semana pasada. El martes, se convirtió en el estado con la mayor cantidad de muertes totales por coronavirus, superando a Nueva York.

En las matemáticas despersonalizadas de la pandemia, hay dos formas de ver los estragos del virus en California, explicó The New York Times, que estimó hoy que el total de muertes por la pandemia en California es de más de 44,800.

California on Tuesday surpassed New York to become the state with the largest number of coronavirus deaths in the U.S. More than 44,800 people have died of the virus in the state, an average of about 500 daily deaths over the past week.https://t.co/pdKmfURGgG

— The New York Times (@nytimes) February 10, 2021