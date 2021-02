NASA te invita a seleccionar las mejores fotos de la Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional

Durante más de 20 años, los astronautas han estado tomando fotografías de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI). Ahora se abre la oportunidad de participar en seleccionar las mejores fotos que han tomado a nuestro planeta.

Los astronautas de la EEI nos han traído vistas únicas de nuestro planeta de origen en toda su maravilla, belleza y ferocidad. También han hecho algunas observaciones científicas interesantes y oportunas a lo largo del camino.

Más de 1,000 de esas fotos se han publicado en el Observatorio de la Tierra de la NASA.

Y el Observatorio de la Tierra informó en un comunicado que les gustaría que los ayuden a elegir lo mejor de sus archivos de fotos.

A principios de marzo, lanzarán un Torneo de la Tierra: Fotografía de astronautas (Tournament Earth: Astronaut Photography), y si te interesa, puedes formar parte del comité de selección.

NASA Earth Observatory has published more than 1,000 astronauts photos of Earth over the past two decades. 🌎

Now it's your turn to select the very best of the bunch! 👩‍🚀 https://t.co/fA0uVcR4Fg pic.twitter.com/Xa8OisVzFl

— NASA Earth (@NASAEarth) February 9, 2021