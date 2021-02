El invasor del Super Bowl no ganará dinero por la apuesta que hizo por sí mismo

El hombre que invadió la cancha del Super Bowl LV y que apostó porque habría un streaker en el campo, NO recibirá el pago de $374,000 dólares que ganó.

Y así como él no recibirá ningún dinero, tampoco lo harán sus amigos, pues les aviso que pusieran dinero en la entrada también.

Yuri Andrade depositó $50,000 dólares por invadir la cancha durante el juego entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, ganado fácilmente por los Bucs.

El sitio de apuestas Bovada.com aceptó la apuesta por poco menos de 7/1. Y Andrade tenía motivos para creer que alguien entraría al campo, ya que tenía planeado hacerlo.

El gran partido se detuvo durante el último cuarto cuando el hombre entró corriendo al campo con un bodysuit rosa.

The #SuperBowl streaker has more yards than the Chiefs tonight 😤 pic.twitter.com/6JMeGNSEMR

— BroBible (@BroBible) February 8, 2021