Justin Turner se queda en los Dodgers y los campeones del béisbol están más fuertes que nunca

El suspenso ha quedado atrás: Justin Turner no terminará su carrera en el béisbol con un uniforme distinto al de Los Angeles Dodgers, luego de que el agente libre ha llegado a un acuerdo con el equipo campeón.

El propio Turner, emblemático tercera base pelirrojo que tantos grandes momentos ha firmado con el club, lo anunció vía Twitter la noche del sábado.

De acuerdo con diversos reportes, el acuerdo es de dos temporadas por $34 millones de dólares. A sus 36 años de edad, el fichaje supone que se retirará de la Gran Carpa como Dodger.

También significa que el bochornoso incidente de la Serie Mundial, cuando Turner festejó el título con sus compañeros sin cubrirse el rostro a pesar de haber dado positivo de COVID-19, no será su último con los Dodgers.

El hombre nacido en Long Beach bateó para .307 la temporada pasada, con 4 jonrones y 23 carreras impulsadas en 42 juegos. Pero luego en los playoffs volvió a ser una bujía del equipo, su sello personal, al disparar 17 hits, 8 de ellos en la Serie Mundial.

Su increíble jugada defensiva para un doble play en el juego 7 de la Serie de Campeonato contra Atlanta ayudó a L.A. a llegar al Clásico de Octubre.

This double play is worth watching again. Justin Turner made it all happen — from the decisive throw home to the diving tag to the instantaneous throw to 3rd. With 2nd and 3rd and 0 outs, the run expectancy was 1.9. Huge moment for the Dodgers. pic.twitter.com/ACtcS0jyrJ

— Positive Residual (@presidual) October 19, 2020