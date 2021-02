Pitcher que apoyaba muro de Trump es presentado oficialmente con los Dodgers

El abridor estelar Trevor Bauer fue presentado este jueves en el Dodger Stadium como la nueva figura del roster de Los Angeles Dodgers, actual campeón de la Serie Mundial. El lanzador diestro, que tenía casi todo listo para vincularse con los Mets de Nueva York, al cambiar el rumbo con dirección a California, se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la MLB en 2021 y 2022.

Sin embargo su carrera no ha estado ausente de polémica; en 2016 Bauer mostró abiertamente su apoyo a una de las propuestas más cuestionadas del expresidente Donald Trump, quien proponía la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México que mantuviera fuera del país a inmigrantes ilegales.

“Estoy a favor del muro. Y mantener fuera a los inmigrantes ilegales. Ven a este país legalmente o no vengas. Punto”, escribió Bauer en Twitter.

I'm in favor of the wall. And keeping illegal immigrants out. Come to this country legally or don't come. Period.

— Trevor Bauer (トレバー・バウアー) (@BauerOutage) November 8, 2016