Héroes de Los Angeles Dodgers firman con grandes enemigos del club; Joc Pederson se suma a la lista

Ganar un campeonato tiene su precio, y el equipo de Los Angeles Dodgers lo está pagando luego de haber conquistado su primera Serie Mundial en 32 años: varias de sus estrellas se marchan a otros equipos como agentes libres.

Tras ver partir a algunos de sus jugadores que fueron héroes de otros años, Los Angeles Dodgers no tendrá más a Joc Pederson, el jardinero que acostumbró a los aficionados a verlo brillar en juegos de playoffs. El toletero zurdo ha llegado a un acuerdo con los Chicago Cubs, según múltiples reportes.

Pederson, de 28 años, se va de los Dodgers tras batear para .272 y con 9 jonrones en postemporada. Sus oportunos batazos en octubre le merecieron ser apodado por muchos como “Joctober”.

En siete temporadas en Los Ángeles, Pederson bateó 130 jonrones y produjo 303 carreras. Su mejor año fue 2019 con 36 jonrones y 74 impulsadas. En los memorables playoffs de 2020, Pederson bateó para .382 con 2 cuadrangulares.

Los Dodgers hubieran querido mantener a Pederson, pero él no era un jugador de todos los días en el equipo y eso es algo que los Cubs le ofrecen. Su acuerdo es por $7 millones de dólares por un año.

Apenas hace unos días, los Dodgers vieron irse al valioso utility boricua Enrique Hernández a los Boston Red Sox.

Antes de eso, el relevista dominicano Pedro Báez firmó con los Houston Astros para malestar de algunos fans angelinos y el abridor zurdo Alex Wood con los San Francisco Giants. Todos esos equipos son algunos de los mayores enemigos deportivos de los Dodgers.

OFFICIAL: The #SFGiants have signed left-handed pitcher Alex Wood to a one-year Major League contract for the 2021 season. pic.twitter.com/78Fu5ONpQl

— SFGiants (@SFGiants) January 15, 2021