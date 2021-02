Millones enfrentan un fin de semana con el clima más extremo del invierno en EE.UU.

Desde vientos helados cerca de 60 grados bajo cero en el Medio Oeste Superior hasta una tormenta de hielo que puede llegar a la costa del Golfo, es raro que el clima invernal sea tan extremo.

La causa es que un vórtice polar forma una corriente en chorro muy activa.

Eso significa frío, nieve y hielo para cientos de millones de estadounidenses.

El sábado, más de dos tercios de la nación estaba bajo algún tipo de alerta de clima invernal que abarcaba desde advertencias de viento helado en las llanuras del norte hasta advertencias de tormentas de invierno para el noroeste del Pacífico. También hubo avisos de clima invernal en el sur de Texas y avisos de tormenta de hielo en el Atlántico medio, reportó CBS News.

Hace unas semanas, el vórtice polar, que normalmente se encuentra cerca del Polo Norte, se rompió en pedazos, un hecho natural que ocurre cada dos inviernos. Vórtices más pequeños se esparcieron por el hemisferio norte, trayendo bolsas de aire ártico a Siberia, Europa y América del Norte.

Para el domingo y el lunes, el aire helado que se encuentra actualmente sobre las llanuras del norte se hundirá hasta el centro de Texas, trayendo consigo vientos helados bajo cero.

La siguiente imagen traza el origen del aire frío del Océano Ártico, hacia abajo a través de Canadá y hacia el sur a través de las llanuras de EE.UU.

In case anyone was wondering where the cold air was coming from…..the Arctic.

The Arctic is bringing the cold air. pic.twitter.com/Xu6cjDXUEh

— Zach Covey (@ZachCoveyTV) February 12, 2021