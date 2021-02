Aumenta el precio de la gasolina en Florida

El precio promedio de la gasolina en Florida cayó tres centavos hace una semana. Pero ese alivio podría durar muy poco ya que, según los expertos, en unos días podría registrarse un nuevo aumento.

“Los precios de la gasolina podría alcanzar el $2.60 por galón en las próximas semanas. Por lo general, la producción de la gasolina de verano cuesta más porque contiene más aditivos que funciona para reducir el smog durante los meses más calurosos”, explicaba Mark Jenkins, portavoz de la Asociación Estadounidense del Automóvil.

ANOTHER JUMP AT THE PUMP? Be ready for gas prices to rise again in Florida, experts say https://t.co/qZlx0US4Ub

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) February 15, 2021