VIDEO: Mujer es arrastrada del cabello y sacada de bar por guardia por negarse a usar máscara

Una mujer que se negó a usar máscara o cubrebocas fue arrastrada y sacada a la fuerza de un bar en Tennessee y el video de lo ocurrido circula en redes sociales.

En las imágenes se puede ver a Bliss Causby ser arrastrada por el suelo por la guardia de seguridad en el Chattanooga Billiard Club (CBC) en Cherry Street en el centro de la ciudad.

Anti-masker in Tennessee gets dragged out by security for not wearing a mask pic.twitter.com/ynZlx4fiux — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 14, 2021

Mientras la guardia continúa arrastrándola por el piso del popular bar del centro, se puede escuchar a Causby gritar.

Causby dijo que todo sucedió porque la guardia seguridad le pidió que usara su máscara.

“Me arrancaron un poco de cabello; mi cara estaba hinchada. Me duele el cuello. Tenía hematomas horribles en el brazo y la espalda”, denunció la mujer tras el incidente a CBS.

Según un informe presentado ante el Departamento de Policía de Chattanooga, Causby se puso una máscara cuando se le pidió, pero luego se la quitó mientras estaba en el bar, luego cuando le pidieron por segunda vez que se pusiera la máscara, le dijeron que se fuera.

“Le pregunté por qué y luego se puso muy agresiva y me empujó. Y le pedí que no me pusiera las manos encima”, dijo Causby. “Fue entonces cuando me agarró del pelo y me tiró al suelo”, señaló al medio.

Causby alega que ella no inició la confrontación ni actuó de manera agresiva. Ella niega cualquier reclamo de que ella agrediera a la guardia de seguridad o la pateara.

También dijo que el video que se viralizó no cuenta toda la historia y que si no llevaba puesta la máscara, fue porque estaba bebiendo en ese momento.

“Me golpeó en la cara, me golpeó en la cabeza, comenzó a patearme y fue entonces cuando un amigo se acercó y me sacó de allí”, dijo.

Causby dijo que se acercó a la gerencia del bar, incluso apareciendo personalmente para pedir el video de vigilancia, después del incidente.

La víctima dijo que el video no le fue entregado porque no tenía una orden judicial, y no ha pasado nada con la denuncia que presentó ante el bar.

