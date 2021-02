Mujer de Seattle de 90 años camina 6 millas por la nieve para ponerse la vacuna COVID

Una mujer de Seattle de 90 años tuvo que sortear los efectos de una rara tormenta de invierno y caminar durante seis millas sobre la nieve para que le pusieran la primera dosis de su vacuna contra el coronavirus.

“He estado llamando para conseguir una cita en cualquier lugar, todas las mañanas, todas las tardes y, a menudo, he estado en línea por la noche”, dijo Fran Goldman, según The Seattle Times.

